Konya'da gençlere iş dünyasının kapılarını açacak fuar başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde, ülke geleceğinin aklını, emeğini ve üretim gücünü oluşturan gençlerin, kariyerlerine ve gelecek hayallerine doğru bakış açıları kazandırabilmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İstihdam rakamlarındaki olumlu yükselişin sürmesi için nüfus politikalarına uyumlu eş zamanlı bir istihdam politikası takip edildiğini belirten Özçelik, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gençlerimizi geleceğin mesleklerine yetiştirebilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor ve önemli programlar sunuyoruz. Bu kapsamda 2012'den, Mart ayı sonuna kadar 1,3 milyon kardeşimiz İŞKUR'un meslek eğitim programlarından faydalanmış ve bu kurslara katılanların yüzde 38'ini gençlerimiz oluşturmuştur. Aynı dönemde 2,6 milyon vatandaşımız İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarından faydalanmış ve bu programdan yararlananların da yüzde 51'ini yine gençlerimiz olmuştur." dedi.

İŞKUR, 1.5 Milyon Kişiye İstihdam Sağladı

İŞKUR, son bir yıl içinde yerleştirdiği 1,5 milyon kişinin yüzde 34'üni gençler oluşturdu.

Bu tabloya bakınca gençlerin sadece geleceğe yatırım değil aynı zamanda bugününde bir parçası olduğunu dile getiren Özçelik, kalkınma hamlesinin tam merkezinde gençlerin yer aldığını ifade etti.

Gençler ile İş Verenler Arasında Köprü Kuruldu

Özçelik, bölgesel kariyer fuarlarının gençlerle iş dünyası arasında güçlü köprüler kurulmasına olanak sağladığını belirtti.

İŞKUR aracılığıyla 2013 yılından bu yana düzenledikleri 489 istihdam fuarının, yaklaşık 29 bin firmanın ve 8,5 milyon vatandaşın katılımıyla önemli bir birikim ortaya koyduğunu ifade ederek bu birikimi bölgesel kariyer fuarları vasıtasıyla daha ileri bir noktaya taşımayı amaçladıklarını bildirdi.

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de katılarak gerçekleştirdikleri konuşmada fuarın gençler ve ülke için hayırlı olmasını dilediler.

Konuşmaların fuarın açılış kurdelesi kesildi.