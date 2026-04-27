Konya'da haksız kazanç muhafaza altına alındı
Konya'nın Akşehir ilçesinde dilencilik faaliyetlerine belediye tarafından denetim yapıldı
Akşehir Belediyesi, şehrin huzurunu sağlamak amacıyla zabıta ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda, haksız kazanç yoluyla elde edildiği tespit edilen 4 bin 410 liranın kamuya aktarılmak üzere muhafaza altına alındığını bildirdi.
Dilencilik yaptığı tespit edilen kişilere de idari işlem uygulandı.
Zabıta ekipleri, özellikle ilçe dışından gelerek bu işi meslek haline getiren kişilere karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.