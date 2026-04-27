'Biyohibrit Robot' projesi için düğmeye basıldı

En fazla 36 ay sürecek "Hizmete Özel" gizlilik dereceli projeye başvurular 24 Haziran'a kadar alınacak ve güvenlik belgeleri istenecek.

Biyolojik organizmalar ile akıllı devreleri entegre eden robot, afet bölgeleri, arama kurtarma ve taktik operasyonlarda keşif altyapısı sunacak.

TÜBİTAK, Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Alanında Proje Çağrısı kapsamında, yerli ve milli Biyohibrit Robot (B-9) geliştirme projesini başlattı.

Biyolojik organizmalar ile akıllı devrelerin entegrasyonuyla doğan "Biyohibrit Robot" projesi, Türkiye'yi düşük görünürlüklü taktik operasyonlardan afet bölgelerine kadar her türlü zorlu koşulda yeni nesil bir keşif altyapısına kavuşturmayı hedefliyor.

AA muhabirinin, TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında, Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) tarafından "Biyohibrit Robot (B-9) Geliştirilmesi" çağrısı açıldı.

Çağrısı açılan B-9 projesi ile canlı organizmalar ile mikroelektronik bileşenlerin bütünleşik bir yapıda çalıştığı, görev senaryosuna bağlı olarak çevresel veri toplayabilen ve/veya yalnızca yönlendirilebilen konfigürasyondan oluşan modüler bir robotik platform olan Biyohibrit Robot'un geliştirilmesi amaçlandı.

Biyohibrit Robot'un tasarlanacağı, geliştirileceği ve işlevsel, performans, arayüz gibi testlerinin gerçekleştirileceği projenin sonunda, canlı ve sentetik unsurların bütünleşik yapısından oluşan, uzaktan kontrol edilebilen, yönlendirilebilen ve topladığı verileri Yer Kontrol Birimi'ne iletebilen görev odaklı Biyohibrit Robot için tasarım detayları ve operasyon protokolleri, ilgili standarda uygun olarak Teknik Veri Paketi halinde teslim edilecek.

Afet bölgesinde görev yapacak

Proje sayesinde, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yönlendirilebilir Biyohibrit Robot sistemine yönelik teknolojik birikim sağlanması hedefleniyor.

Böylece, afet bölgelerinde arama kurtarma, çevresel izleme, tarımsal gözlem ve düşük görünürlükteki taktik operasyonlar gibi birçok kritik alanda klasik çözümlerin ötesine geçebilecek, yenilikçi bir keşif altyapısının önünün açılması bekleniyor.

Aranacak şartlar

Toplam süresi, en fazla 36 ay olacak proje önerileri, 24 Haziran'a kadar alınabilecek. "Hizmete Özel" gizlilik derecesinde yürütülecek proje başvuruları, doğrudan II. Aşama Proje Önerisi (ön değerlendirmeyi geçen AR-GE projelerinin detaylandırıldığı, AR-GE niteliği, yöntem, yapılabilirlik ve bütçenin detaylı teknik analizinin sunulduğu kapsamlı dosya) olarak alınacak.

Müracaat edecek kurum ve kuruluşlar, "Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği"ne uygun olarak, "SAVTAG Çağrı Belgesi Teslim Tutanağı"nı doldurarak, Çağrı Dokümanı'nı teslim alabilecek.

Ayrıca üniversiteler dışındaki kurum ve kuruluşlarda, "Tesis Güvenlik Belgesi" şartı ile projede çalışacak tüm firma personelinde, "Kişi Güvenlik Belgesi" şartları aranacak.