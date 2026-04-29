AK Parti Konya'dan Bozkır çıkarması
AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen öncülüğünde il yönetim kurulu üyeleri, Bozkır İlçe Teşkilatı ile birlikte ilçede kapsamlı bir saha programı gerçekleştirdi. Bozkır'da saha çalışması kapsamında 49 taşra mahallesi ve 3 merkez mahalle olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde, 15 ayrı ekip halinde vatandaşlarla görüşüldü.
AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve il yönetim kurulu üyeleri, Bozkır İlçe Teşkilatı ile birlikte saha ziyaretlerinde bulundu. Gün boyu süren program kapsamında Bozkır’ın mahallelerinde eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirilerek vatandaşlarla birebir temas kuruldu.
Program dahilinde mahalle ziyaretlerinin yanı sıra hasta ve yaşlı vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretleri yapılırken, parti üyeleri ve aileleriyle de bir araya gelinerek teşkilat bağları güçlendirildi.
Talep Ve Öneriler Dinlenildi
Saha çalışmaları boyunca vatandaşların talep ve önerileri yerinde dinlenirken, sohbet ortamlarında gönül köprüleri pekiştirildi. Günün sonunda gerçekleştirilen istişare toplantısında ise sahadan elde edilen gözlemler değerlendirilerek yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.
AK Parti teşkilatlarının sahadaki etkinliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen çalışma, planlı ve yaygın teşkilat yapısının sahaya yansıması olarak dikkat çekti.
Bozkır’da başlatılan kapsamlı saha uygulamasının pilot çalışma olduğu belirtilirken, önümüzdeki süreçte Konya genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.