Güreş camiasından Başkan Altay'a ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ozan Çakır, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Remzi Ay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, Türk sporuna önemli katkı sunan isimleri Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Başkan Altay, “Ülkemizi yıllardır uluslararası arenada gururla temsil eden kıymetli sporcularımızı ve spor yöneticilerimizi şehrimizde misafir etmek bizler için çok anlamlı. Milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahip olan değerli sporcularımızın başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz. 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan ve tarihe geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp’i ayrıca canı gönülden tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, gençlerimize ilham olan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine gönülden teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

PARALİMPİK SPORLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR KONUŞULDU

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu da Başkan Altay’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede, sporun gelişimi ve paralimpik sporlara yönelik çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.