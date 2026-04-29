Cumhur ittifakı Eti Alüminyum Tesisi'ni inceledi

Heyet, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekrem Cengiz ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette, bölge sanayisinin gelişimi, Seydişehir’e sağlanan ekonomik katkılar ve planlanan yatırımlar ele alındı.

Alüminyumun önemli bir stratejik sektör konumuna geldiğini belirten Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Alüminyum sektörüne yaptıkları başarılı yatırımlardan dolayı kendilerini kutluyorum.

Ülkemiz ekonomisini daha da büyütüp istihdam sağlayacak yatırımlarınız Seydişehir ekonomisinin kalkınması ve istihdamı noktasında büyük önem arz ediyor. Ayrıca Seydişehir’in Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen bölgenin doğrudan mera ya da tarım arazisi değil, mevcut ağır sanayi tesisleri ve genişleme rezerv alanlarını içeren sanayi kullanımındaki sahalar.

Bu endüstri bölgesi ilan edilen alan yeni yatırım, yeni istihdam ve kapasite artışı ve yapılaşma sürecini beraberinde getirecektir. Ben şahsım ve ilçemiz adına Seydişehir’de gerçekleştirdiğimiz kapasite artırımı, istihdam odaklı çalışmalar ve ayrıca doğalgaz çalışmalarımızda verdiğiniz destekler için Siz başka olmak üzere Cengiz Ailesine teşekkür ediyor çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kendisine gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekrem Cengiz Seydişehir’de yatırım ve istihdam alanında çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.