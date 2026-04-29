İlhan Palut, Fatih Tekke'ye ilki yaşattı!

İlhan Palut sevindi, Fatih Tekke üzüldü

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilki yaşadılar. Trabzonspor’u 2-1’lik skorla deviren Anadolu Kartalı’nın teknik patronu İlhan Palut, Fatih Tekke’yi ilk kez mağlup etti. Fatih Tekke ise kariyerinde ilk kez Konyaspor’a karşı bir maçta yenilgi üzüntüsü yaşadı. Fatih Tekke’nin çalıştırdığı takımlar, Konyaspor’a karşı daha önce oynadığı 4 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmemişti. Bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Tekke’nin ekipleri, rakip fileleri 7 kez havalandırmış ve kalesinde 4 gol görmüştü.

Daha önceki 4 maçı kaybetmemişti

Karadeniz ekibinin teknik patronu Fatih Tekke, geçtiğimiz pazartesi günü oynanan maçta Konyaspor’a boyun eğerek bu seriyi son verdi ve kariyerinde ilk kez yeşil-beyazlı ekibimize karşı mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Konyaspor’a farklı takımlara karşı bugüne kadar 5. kez mücadele eden Tekke, Trabzonspor ile sahasında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederken, Alanyaspor ile 2-2, İstanbulspor ile ise 1-1 ve 1-0’lık skorlar aldı. Fatih Tekke son maçta ise Konyaspor’a 2-1 yenildi ve kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

İlhan Palut da ilk kez kazandı

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise teknik direktörlük kariyerinde Fatih Tekke’ye karşı ilk galibiyetine imza attı. İki teknik adamın daha önce oynadığı 4 Süper Lig maçında da Tekke'nin yönetimindeki takımlar kazandı. İlhan Palut ise bu rekabette galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte Trabzonspor, Rizespor’u 2-1 ve 2-0 mağlup ederken; Tekke’nin bir dönem çalıştırdığı Alanyaspor da Palut yönetimindeki Rizespor’u 1-0 ve 2-1’lik skorlarla geçti. Ancak son oynanan Konyaspor-Trabzonspor maçından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Konyaspor’un teknik patronu İlhan Palut, Fatih Tekke’ye karşı ilk zaferini elde etti. Söz konusu karşılaşmalarda Fatih Tekke’nin takımları 8 gol kaydederken, İlhan Palut’un ekipleri 4 gol attı.