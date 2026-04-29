Başkan Kılca MTTB gençliği ile buluştu

MTTB Konya İl Teşkilatı’nda gerçekleştirilen programda gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Kılca, belediyecilik çalışmaları, gençliğe yönelik projeler ve sivil toplum tecrübeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konya’nın köklü tarihi ve manevi mirasına dikkat çeken Hasan Kılca, bu kadim şehre hizmet etmenin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Gençlerin programa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılca, özellikle fedakarlık yaparak ilim ve irfan yolunda bir araya gelen gençleri tebrik etti. Sivil toplum kuruluşlarında yer alan bireylerin hayatın her alanında fark oluşturduğunu belirten Kılca, bu tür yapıların kişisel gelişime önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

“MTTB Köklü Bir Çınardır”

Milli Türk Talebe Birliği’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Başkan Kılca, bu çatı altında yetişen gençlerin hem eğitim hem de meslek hayatında öne çıktığını söyledi. Kılca, “Bu çınarın kökü MTTB’dir. Burada bulunmanız, bu çatı altında kendinizi geliştirmeniz son derece kıymetlidir” dedi.

“Ülkemizin Geleceği İçin Sorumluluk Almalıyız”

Türkiye’nin son yıllarda önemli bir gelişim süreci kaydettiğini belirten Başkan Kılca, bu noktaya gelinmesinin yoğun bir emek ve mücadele sonucu olduğunu ifade etti. Hasan Kılca, savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekerek, ülke hedeflerine ulaşılmasında geçmişten bugüne ortaya konulan kararlı iradenin önemine vurgu yaptı. Kılca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer biz savunma sanayinde bugün kendi uçağımızı, kendi tankımızı, kendi füzemizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapabiliyorsak bu, geçmişten bugüne ortaya konulan emek ve kararlılığın sonucudur. Bu noktada bizlerde ülkemiz ve İslam dünyasının geleceği adına üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz şekilde yerine getirmeliyiz."

Eğitim hayatının önemine de değinen Kılca, yalnızca akademik başarının yeterli olmadığını, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kişisel gelişimin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Artan rekabet ortamında donanımlı birey olmanın önemine dikkat çeken Başkan Kılca, gençlerin kendilerini çok yönlü geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

“Konya Modeli Belediyecilik Gönül Belediyeciliğidir”

Konya’nın öğrenci şehri olduğunu hatırlatan Başkan Kılca, yerel yönetimler olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Kütüphaneler, spor tesisleri ve gençlik projeleriyle gençlerin eğitim ve sosyal hayatına katkı sunduklarını belirten Kılca, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışının insanı merkeze alan bir gönül belediyeciliği olduğunu ifade etti.

Gençlerin sadece geleceğin değil bugünün de önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Kılca, “En büyük gücümüz imanlı ve inançlı gençliğimizdir. Sizler bizim yarınlarımız değil, bugünün ortaklarısınız” dedi. Programın sonunda katılımcılara teşekkür eden Başkan Kılca, gençlere başarı dileklerini iletti.

MTTB’den Başkan Kılca’ya Teşekkür

MTTB Konya İl Başkanı Ramazan Talha Tunçel ise Karatay Belediyesi’nin özellikle eğitim ve gençlere yönelik çalışmalarına dikkat çekerek, bu alandaki hassasiyetlerinden dolayı Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Tunçel, gençliğe yönelik projelerin artarak devam etmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Programın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde ise Başkan Hasan Kılca gençlerin sorularını cevaplandırdı.