Konyaspor'a ağır para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Konyaspor’a 440 bin lira para cezası verdi. Yeşil-beyazlı kulüp ayrıca çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtarla cezalandırıldı. PFDK, 21 Nisan 2026’da oynanan Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-beyazlı kulübü para cezasıyla cezalandırdı.

Kurulun 28 Nisan 2026 tarihli ve 73 sayılı toplantısında aldığı karara göre Konyaspor, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 440 bin lira para cezası aldı.Kararda, Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2 ve 46/1 maddeleri uyarınca kulübün takdiren bu cezaya çarptırıldığı belirtildi. Aynı müsabakada taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de ayrıca ihtar cezası verildi. PFDK, bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olarak ilk kez gerçekleşmiş olması nedeniyle kulübe ihtar yaptırımı uyguladı.