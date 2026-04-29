Geleceğin sanatçıları sahneye çıktı

NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gönül'ün, öz kültürümüzün kadim ve güçlü bir aynası olan Türk müziği eğitimine erken yaşlarda başlanması konusunda yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda 2025 yılında NEÜ ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü ile kurulan Türk Müziği Ortaokulu’nun genç sazendeleri ilk konserlerini gerçekleştirdi.

Sırası ile kanun (4), lavta (5), bağlama (3), klarnet (1), ney (1), keman (5) ve çello (2) olmak üzere toplam 21 öğrencinin performans gösterdiği dinletide, geleceğin sanatçılarına NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı akademisyenleri Arş. Gör. C. Sami Erdoğan (Kanun), Arş. Gör. Tahsin Yıldız (Lavta, Tanbur), Öğretmen Serhat Biçer (Ney), konservatuvar mezunu ve lisansüstü öğrencileri Gülcan Elibol (Çello), Umut Can Aydın (Keman), Merve Güngördü (Bağlama) ve Alihan Sarı (Klarnet) eşlik etti. Farklı formlarda icra edilen eserler ve icracılar sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gönül, sanat eğitimine erken yaşlarda başlanılmasının önemine değindi.

Prof. Dr. Gönül, bedenen ve ruhen sağlıklı, ecdadına ve çevresine saygılı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu milli ve manevi değerleri özümsemiş geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Cem Zorlu ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Yiğit'in destekleriyle, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Konservatuvarımızın Türk müziği eğitimi koordinasyonunda eğitim-öğretim hayatına başlayan Türk Müziği Ortaokulumuzun ilk sahnesi ile huzurlarınızdayız.

Bu süreçte destek olan bütün Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına, dersleri yürüten akademisyenlerimize ve talebelerimize, pozitif katkılarını esirgemeyen Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Turan Kayacılar'a, süreç içerisinde yakın çalışmalarda bulunduğumuz İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Davut Kaya'ya, okulu sahiplenerek, yük alarak gayretle hizmet eden Okul Müdürümüz Mehmet Tapsız’a, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, çocuklarına tam destekle okulumuza gönderen, maddi manevi katkılarını esirgemeyen kıymetli velilerimize ve özellikle bu gün sahnede yer alan geleceğin mümtaz sanatçılarına gayretleri için çok teşekkür ederim.

Arzumuz sağlanabilecek maddi ve fiziki imkanlarla birlikte, Konya'da Türk Müziği İlkokulu ve Türk Müziği Lisesinin de ivedilikle eğitim-öğretim sistemine dahil edilmesidir. Böylelikle geleceğin mimarı olan genç sanatçılarımız ilkokul aşamasından başlayarak ortaokul, lise, konservatuvar ve lisansüstü seviyelerde Türk müziği alanında çalışma imkanına sahip olacak; geçmişini tanıyarak öz sanatına sahip çıkan alanında tam donanımlı gençlerle, geçmişten geleceğe uzanan tamamıyla bize ait bir mefkûre olan kadim Türk müziği sanatının gelecek nesillere ulaşmasında çok daha güçlü olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Konser sonunda, Celal Akın Türk Müziği Ortaokulu öğrencilerinden oluşan İcra Heyetini hazırlayan Gülcan Elibol’a plaket takdim eden Konya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, “Türk müziğini doğru anlamak noktasında bize bambaşka bir ufuk açan gönül adamı Mehmet Gönül hocamızın, Millî Eğitim Öğretmen Akademisi çalışmalarımız sırasında bizlere ilettiği projenin; kendisinin gayretleri ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yakın koordinasyonu sayesinde kısa sürede yeşererek bugünlere ulaşması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Başta Mehmet Gönül hocamız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.