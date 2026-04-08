Konyaspor'da izin sona erdi
Yeşil-beyazlılarda bir günlük izin bitti. Anadolu Kartalı bugün saat 17.30'da Kayacık Tesislerinde toplanacak ve zorlu Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek
Konyaspor’da zorlu Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları bugün yeniden başlayacak. Konyaspor 12 Nisan Pazar günü saat 14.30'da Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına pazartesi günü ara vermeden başlamıştı. Dünü dinlenerek geçiren yeşil-beyazlılar bugün saat 17.30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek olan Konyaspor, cumartesi günkü taktik idmanıyla hazırlıklarına nokta koyacak ve maç saatini bekleyecek. Anadolu Kartalı, düşme hattındaki rakibi karşısında hata yapmamak ve kazanarak düşme hattından bağını tamamen koparmayı hedefliyor.