Konya'da ticaretin kalbi Anka Plaza'da atacak!

Konya’da ticari gayrimenkul yatırımlarına yönelik ilgi artarken, kentin önemli ulaşım akslarından Ankara Yolu üzerinde yükselen Anka Plaza projesi yatırımcıların odağına yerleşti. Oluşum A.Ş. imzası taşıyan projede mağaza satışlarının başlamasıyla birlikte, bölgedeki ticari hareketliliğin daha da ivme kazanması bekleniyor.

“PROJE NİTELİĞİ BAKIMINDAN GÜÇLÜ BİR FIRSAT SUNUYOR”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Oluşum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, Anka Plaza’nın şehir ekonomisine değer katacak nitelikte bir yatırım olduğunu vurguladı.

Bulut, “Ankara Yolu gibi yüksek potansiyele sahip, şehrin en işlek akslarından birinde konumlanan Anka Plaza, ticari hareketliliği artıracak önemli projelerden biri olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar açısından hem lokasyon avantajı hem de proje niteliği bakımından güçlü bir fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.

Toplam 14 bin 41 metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen projede 90 ofis ve 45 dükkan yer alırken, toplamda 5 bin metrekare mağaza alanı bulunuyor. Eski Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu arazi üzerinde yükselen proje, Ankara Yolu’na cephe konumuyla dikkat çekiyor.

Adem Bulut, projenin finansal açıdan da yatırımcı dostu olduğunu belirterek, “Uygun ödeme koşulları ve esnek vade seçenekleri sayesinde yatırımcılar için erişilebilir bir yapı sunuluyor. Bu tür projeler, sadece yatırımcıya değil, aynı zamanda şehrin ticari gelişimine de önemli katkılar sağlar” dedi.

Anka Plaza’nın, modern mimarisi ve fonksiyonel ticari alanlarıyla Konya’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olması bekleniyor.

