  • Haberler
  • Spor
  • 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Real Madrid önünde

4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Real Madrid önünde

Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak

4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Real Madrid önünde
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Fenerbahçe Beko, EuroLeague 37. hafta mücadelesinde yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak.
  • Ligde 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, son 4 maçını kaybederek kötü bir seri yaşıyor; son olarak Hapoel IBI'ye 95-80 mağlup oldu.
  • Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yenerse play-off'u garantileyecek; mağlubiyet durumunda ise diğer maç sonuçlarına bağlı kalacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 37. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'den Hapoel IBI ekibine 95-80 mağlup oldu.

Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet, 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya 3. sırada giriyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı 84-58 kaybetti. Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yenerse play-off'u garantileyecek. Sarı-lacivertliler mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçlarına göre normal sezonda ilk 6'yı garantileyerek son maçlar öncesi play-off bileti alabilir. 

Konyaspor'dan baş sağlığı mesajı
Bu Habere de Bak
Konyaspor’dan baş sağlığı mesajı
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konyaspor'un forma sponsoru kim olacak?
Konyaspor’un forma sponsoru kim olacak?
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya’da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı