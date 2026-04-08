Konyaspor'dan baş sağlığı mesajı

Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayata veda etti. Bu haber, tüm futbol camiasını üzüntüye boğarken, Konyaspor da baş sağlığı mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, “Ülkemizde çalıştığı yıllarda Türkiye A Milli Takımı’mızda, Beşiktaş’ta ve Galatasaray‘da görev yaptığı dönemde önemli izler bırakan ve başarılı olan Teknik Direktör Mircea Lucescu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevenlerine, ailesine ve futbol camiasına sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.