Konyaspor'da 2 isim sarı kart cezalısı

Yeşil-beyazlılarda, Antalya deplasmanında sarı kart gören Morten Bjorlo ve Riechedly Bazoer, Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek

Hüseyin Turgut
Tümosan Konyaspor’da iki futbolcu sarı kart cezası nedeniyle Süper Lig’in 31. haftasında iç sahada oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. 

Yeşil-beyazlı ekibin başarılı isimleri Morten Bjorlo ve Riechedly Bazoer Antalyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Bjorlo ve Bazoer, ligin 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü iç sahada oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Konyaspor’da ayrıca Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Marko Jevtovic ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında bulunuyor. 

