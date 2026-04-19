Konyaspor'da 2 isim sarı kart cezalısı
Tümosan Konyaspor’da iki futbolcu sarı kart cezası nedeniyle Süper Lig’in 31. haftasında iç sahada oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Yeşil-beyazlı ekibin başarılı isimleri Morten Bjorlo ve Riechedly Bazoer Antalyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Bjorlo ve Bazoer, ligin 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü iç sahada oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Konyaspor’da ayrıca Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Marko Jevtovic ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında bulunuyor.