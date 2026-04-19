  • Haberler
  • Spor
  • Konyaspor Başkanı Atiker'den tebrik ve teşekkür

Konyaspor Başkanı Atiker'den tebrik ve teşekkür

Yeşil-beyazlı ekibin Başkanı Ömer Atiker, Antalyaspor galibiyeti sonrası takımı tebrik ederken, destek verenlere de teşekkür etti

Konyaspor Başkanı Atiker'den tebrik ve teşekkür
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Antalyaspor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyet sonrası futbolcuları ve teknik heyeti kutladı.
  • Başkan Atiker, değerli galibiyetin takımın sahadaki inancının ve mücadelesinin sonucu olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
  • Ömer Atiker, Antalyaspor maçında takımı yalnız bırakmayan büyük Konyaspor taraftarına ve basın mensuplarına da ayrıca teşekkürlerini sundu.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker ve yöneticiler, tam kadro Antalyaspor maçında takımı yalnız bırakmadı. 2-0’lık galibiyet sonrası yönetimle birlikte mutluluk pozu veren Başkan Ömer Atiker, “Antalyaspor karşısında alınan bu değerli galibiyet, Konyaspor'un sahadaki inancının ve mücadelesinin bir sonucudur. Başta futbolcularımız ve teknik heyetimiz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan büyük Konyaspor taraftarına ve desteklerini her zaman hissettiren basın mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. 

