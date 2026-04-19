Konyaspor Başkanı Atiker'den tebrik ve teşekkür

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker ve yöneticiler, tam kadro Antalyaspor maçında takımı yalnız bırakmadı. 2-0’lık galibiyet sonrası yönetimle birlikte mutluluk pozu veren Başkan Ömer Atiker, “Antalyaspor karşısında alınan bu değerli galibiyet, Konyaspor'un sahadaki inancının ve mücadelesinin bir sonucudur. Başta futbolcularımız ve teknik heyetimiz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan büyük Konyaspor taraftarına ve desteklerini her zaman hissettiren basın mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.