Konya Büyükşehir, sezonu yenilgiyle kapattı

Güçlü rakibine direnemedi

Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde (TBL) mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, normal sezonu yenilgiyle noktaladı. Sarı-siyahlılar, evinde Bandırma Bordo'ya 87-66 mağlup oldu. Basketbol 1. Ligi'nde 34. hafta maçları dün oynandı. Konya Büyükşehir Belediyespor, normal sezonun son maçında evinde Bandırma Bordo ile karşılaştı. Maçta New Williams'ın sakatlığı nedeniyle tek yabancı ile oynayan Konya Büyükşehir, güçlü rakibine direnemedi ve maçtan erken koptu. Balıkesir ekibi salondan 87-66 galip ayrılarak normal sezonu ikinci sırada tamamladı. İlk devreyi de Bandırma Bordo, 46-29 üstün tamamladı.

Normal sezonu 11 yenilgiyle noktaladı

Ligdeki 11. yenilgisini alan Konya Büyükşehir'de Ege Havsa 31 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle takımı adına çift haneye çıkan tek isim oldu. Bandırma'da Ty Gordon 26 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Alex Tyus 17 sayı, 5 ribaunt, Yiğit Baran Sarıkaya da 17 sayı, 4 ribaunt ile oynadı. Normal sezon şampiyonu olan Çayırova Belediyesi, Ankaragücü'nü yenerek Basketbol Süper Lig’ne yükseldi. Yalovaspor'un ardından küme düşen ikinci takım ise Kocaeli BŞ. Kağıtspor oldu. Normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler play-off’a çevrilirken, bu maçların ardından bir takım daha Süper Lig’e yükselecek.