Konyalılar dikkat: İşlenmiş gıdada tuzak!

Sağlıklı vegan beslenme için doğru planlama, tıbbi takip ve mevsim sebzeleri, tam tahıllar gibi fonksiyonel gıdalarla uzman desteği şarttır.

Vegan beslenmede sadece bitkisel olması sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor; yüksek tuz ve doymuş yağ içeren işlenmiş gıdalar sağlık tuzağı oluşturabilir.

Sofralardan et, süt, yumurta, bal gibi hayvansal gıdaların kaldırıldığı bu süreçte, sadece ne yendiği değil vücudun bu kaynakları nasıl işlediği de kritik önem taşıyor. Bitki bazlı beslenme doğru planlanmadığında ciddi eksiklikler oluşturabiliyor. Uzman Diyetisyen Gülce Demiralay, bu yeni düzenin sağlık üzerindeki etkilerine ve sürdürülebilir bir sistem için gereken temel ihtiyaçlara dikkat çekiyor.

İşlenmiş gıda tuzağı

Bir gıdanın sadece bitkisel olması sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Yüksek tuz ve doymuş yağ içeren paketli ürünler, düşük lif oranlarıyla kalori tuzağına dönüşebiliyor. Sağlıklı dönüşümün yolu; endüstriyel seçenekler yerine mevsim sebzeleri, tam tahıllar ve baklagillerden geçiyor. Demiralay süreci şöyle özetliyor:

“Veganlık etik bir duruş olsa da tabağınızı sadece bitkisel değil, ‘fonksiyonel’ gıdalarla doldurmalısınız; doğru planlanmayan bir geçiş, etik kazancı sağlık kaybına dönüştürebilir.”

Vitamin dengesi ve emilim süreci

Vegan beslenmede hayvansal gıdaların yerini doldurmak titiz bir planlama gerektiriyor. Sadece hayvansal kaynaklarda bulunan B12 vitamini, sinir sistemi hasarını önlemek adına takviye olarak alınması gerekenlerin başında geliyor. Uzman diyetisyen Gülce Demiralay; doktor kontrolünde alınması gereken bu listeye kalsiyum, çinko ve özellikle kışın azalan D vitaminini de ekliyor.

Bitkisel demirin düşük emilim oranını artırmak içinse baklagillerin yanında C vitamini tüketilmesi, emilimi engelleyen çay ve kahveden ise uzak durulması öneriliyor. Ayrıca, balıktan alınan Omega-3’ün (DHA ve EPA) eksikliğinde ceviz ve keten tohumu gibi ALA kaynakları öne çıksa da vücuttaki dönüşüm sınırlı olduğundan alg bazlı takviyeler gerekebiliyor. Deniz ürünlerinin eksikliğinde ise iyotlu tuz kullanımı hayati önem taşıyor.

Estetik tabakların tıbbi karşılığı

Sosyal medyadaki estetik yeşil tabaklar veganlığı popüler bir akım gibi sunsa da bu yaşam tarzı tıbbi takip ve disiplinli bir planlama gerektiriyor. Mikro besin değerlerinin korunması, süreci geçici bir trend olmaktan çıkarıp sürdürülebilir bir modele dönüştürüyor. Sonuç olarak; popüler akımlara kapılmadan önce vücudun ihtiyaçlarını anlamak ve uzman desteğiyle ilerlemek en güvenli yolu oluşturuyor.