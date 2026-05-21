Final heyecanı öncesi Konya'da tüm önlemler masaya yatırıldı
İl Spor Güvenliği Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi
Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında ilimizde oynanacak Trendyol 1. Lig Play Off Final müsabakasının huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesine yönelik alınacak tedbirler ile yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği İl Spor Güvenliği Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra İl Jandarma Komutan Vekili Durmuş Yöndem, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erkan Subay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Esenler Erokspor Genel Müdürü Tuna Tekiner, Çorum FK Genel Müdürü Selçuk Günaydın, TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem, Konyaspor Stadyum Müdürü Hüseyin Yelel ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumların ardından toplantı, gündemde yer alan maddelerin değerlendirilip karara bağlanmasıyla sona erdi.