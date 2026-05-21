Konya'nın da yer aldığı İBB operasyonunda yeni gelişme!
Konya dahil 6 ilde, İBB iştirak firmalarından Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar aşamasına geçildi.
- • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş.'nin ihalelerinde "ihaleye fesat karıştırma" suçunu soruşturuyor.
- • Soruşturma kapsamında 18 Mayıs Pazartesi günü İstanbul merkezli 6 ilde 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
- • Operasyonlarda 57 kişi gözaltına alındıktan sonra 60 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi, karar aşamasına geçildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığının iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı, örgütsel faaliyet kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun işlendiği değerlendirildi.
Soruşturma doğrultusunda, 58 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde 18 Mayıs Pazartesi günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 57 kişi yakalanarak gözaltına alındı, 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürdüğü belirtildi.
Sabah saatlerinde Bayrampala Devlet Hastanesi'ne güvenlik önlemleri altında getirilen 60 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.