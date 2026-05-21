  • Altın güne nasıl başladı! 21 Mayıs Perşembe günü Konya'da altın fiyatları

Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...

Haber Merkezi
21 Mayıs 2026 Perşembe günü, saat 09.30 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:

Gram Altın 6.660,00

Çeyrek Altın 11.150,00

Yarım Altın 22.300,00

Ata Cumhuriyet 45.100,00

22 Ayar Bilezik 6.275,00

18 Ayar Altın 5.312,00

14 Ayar Altın 4.316,00

Teklik Altın 44.200,00

Gremse Altın 110.000,00

Resat Altın 45.500,00

Hamit Altın 45.500,00

