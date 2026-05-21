Mustafa Kalaycı Konyaspor'a başarılar diledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Kalaycı, yarın Antalya’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Konyaspor’a başarılar diledi. yayımladığı mesajda Konyaspor’un böylesine önemli bir finalde yer almasının yalnızca sportif bir başarı olmadığını, aynı zamanda Konya’nın birlik, inanç ve azmini ortaya koyan güçlü bir gösterge olduğunu ifade eden MHP’li Kalaycı, “Anadolu’nun bağrından çıkan, mücadelesiyle ve karakteriyle her zaman örnek olan Konyasporumuzun böylesine büyük bir finalde yer alması; sadece bir sportif başarı değil, aynı zamanda Konya’mızın birlik, inanç ve azminin en güçlü göstergelerinden biridir. Şehrimiz bugün tek yürek, tek nefes olmuş durumda”deedi. Kalaycı, final karşılaşmasının dostluk, kardeşlik, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Yeşil-beyazlı taraftarların desteğine de dikkat çeken Kalaycı, Antalya’da Konyaspor’a yakışır büyük bir final atmosferi yaşanacağına inandığını belirterek, tribünde, sahada ve ekran başında takımlarının yanında olacak tüm Konyalıların heyecanını paylaştığını vurguladı.

Kalaycı mesajında, futbolculara, teknik heyete ve kulüp bünyesinde emek veren herkese başarılar dileyerek, kupanın Konya’ya gelmesini dileyerek, “Şehrimizin sokaklarının büyük bir gurur ve sevinçle yeşil-beyaza bürünmesini diliyorum. İnşallah o kupa Konya’ya gelecek.”şeklinde konuştu.

