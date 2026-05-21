Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 21 Mayıs Perşembe
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı.21 MayısPerşembe günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
POYRAZ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ MÜMTAZ KORU SOKAK NO:7/A SELÇUKLU
(NUMUNE HAST. PERSONEL OTOPARKI KARŞISI)
350 00 70
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
KEKİK ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ KURTULDU SOKAK ADAPARK SİTESİ A-BLOK NO:2F SELÇUKLU
(ŞEFİKCAN ADAKALE CADDESİ ELMAS KURAN KURSU CİVARI)
247 65 65
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ÖZTOKLU ECZANESİ
HOCACİHAN MH. SARAY CD. NO:123B SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI,KUBA CAMİİ YANI)
501 29 83
4. BÖLGE (MERAM)
ESMA AKTÜRK ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42E MERAM
(EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ POLİKLİNİK GİRİŞİ YANI)
324 17 67
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
HAKAN ECZANESİ
ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:10G KARATAY
(HEKİMOĞLU İŞHANI ALTI AYTEMİZ PETROL KARŞISI)
352 10 07
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KAŞINHAN ECZANESİ
AKÇEŞME MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1D KARATAY
(KARATAY BELEDİYE ARKASI, NUMUNE HASTANESİ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
352 11 24
7. BÖLGE (KARATAY)
SEYDİŞEHİR ECZANESİ
İSTİKLAL MAHALLESİ KÜÇÜK KUMKÖPRÜ CADDESİ NO:242A KARATAY
(8 NOLU SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ, YAŞAR DOĞU İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI, ANTALYA ÇEVRE YOLU ÜZERİ)
357 45 88
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
İPEK ECZANESİ
MEHMET AKİF MAHALLESİ SEFERHİSAR CADDESİ NO:33A SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
246 46 51
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
MAYIS ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ ŞEHİT VELİ KARAKOÇ SOKAK NO:2A SELÇUKLU
(6. NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, KEVSER CAMİ YANI)
248 23 05
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
MAKBULE GÜNEŞ ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ ULUSAL SOKAK NO:97B SELÇUKLU
(AKINSOFT YANI)
246 46 96
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
NEFES ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ÜNLÜER SOKAK A BLOK 2. GİRİŞ NO:18F SELÇUKLU
(MTA TRAMVAY DURAĞI KARŞISI FİZİKON VE GHERDAN OTEL ARASI)
0541 974 31 96
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
APA ECZANESİ
ULUĞBEY MAHALLESİ KÜÇÜK KOVANAĞZI CADDESİ NO:222A MERAM
(UZUNHARMANLAR TAŞ KÖPRÜ ÇIKIŞI )
321 01 11