Konya'da altın ve sadaka kutusu çaldı

Konya'nın Çumra ilçesinde, iki ayrı dükkandan altın ve bağış kutusu çaldığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesindeki Bağkur Çarşısı'nda faaliyet gösteren iki ayrı dükkandan altın ve sadaka/bağış kutusu çalınması üzerine Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin M.A. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

