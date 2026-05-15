Konya'da hırsızlara geçit yok! İşte böyle kıskıvrak yakalandılar

Kuyumcudan Çalıp Başka Kuyumcuya Sattı

İlk olay, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 14:40 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi, Tevfikiye Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İşyeri sahibini oyalayarak 90.000 TL değerinde 2 adet tam altın çalan şüpheli kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin kaçış istikametindeki 10 kilometrelik güzergah boyunca güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen S.D.(19), ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin rızasıyla teslim ettiği altınların karşılığı olan 59.710 TL nakit para savcılık talimatıyla işyeri sahibine teslim edilirken, Süleyman D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tamirciye Götürülen Araçdaki Altınlar Çalındı

İkinci hırsızlık olayı, 10 Mayıs günü Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hırka Sokak'ta yaşandı. Bir araçtan 216.000 TL değerinde 25 gram altın, 4 adet çeyrek altın ve 1 adet gümüş tespih çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda arızalanan aracı çekiciyle tamirciye götürdükleri ve aracın çekiciden indirildiği esnada hırsızlık olayının gerçekleştiği belirlendi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen D.S. (21), T.Ç. (26) ve Y.B.G. (26) gözaltına alındı. Ele geçirilen gümüş tespih araç sahibine iade edildi.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen D.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alacağı Olan inşaat işçileri, İşvereni Soydu

Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Şehit Harun Yıldırım Sokak'ta meydana gelen bir diğer olayda ise park halindeki bir kamyonetin kasa kilidi kırılarak 45.000 TL değerinde inşaat malzemesi çalındı.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren E.B. (20), M.A.U. (23), İ.G. (21) ve K.B.K.'yı (22) çaldıkları malzemeleri satmaya fırsat bulamadan yakaladı. Ele geçirilen 27.000 TL değerindeki inşaat malzemesi sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bu başarılı operasyonlar sonucunda, üç ayrı olayda toplam 6 hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.