Konya'da öldürdü Karaman'da yakalandı

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.A. da gözaltına alındı ve tahkikat sürüyor.

Konya'nın Çumra ilçesinde yabancı uyruklu D.M. silahla öldürüldü, aynı adreste bulunan S.S. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 00.40 sıralarında Çumra ilçesinde bir adresten silah sesleri geldiği ihbarı geldi. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, yabancı uyruklu D.M. isimli şahsın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı adreste bulunan yabancı uyruklu S.S. isimli şahsın ise elinden ve karnından yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu H.S. olduğunu belirledi. Yapılan sinyal ve baz incelemeleri sonucu Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin titiz takibiyle şüpheli H.S., Karaman’da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 adet boş kovan ile 3 adet mermi çekirdeği ele geçirilirken, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca kırsal alanda bulundu. Öte yandan, sürdürülen araştırmalar ve HTS incelemeleri kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

