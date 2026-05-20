Selçuklu'dan arıcılara büyük destek!

Selçuklu Belediyesi, kırsal mahallelerde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin artırılması amacıyla üreticilere desteğini sürdürüyor. Belediye, bu kapsamda üreticilere arılı kovan desteği sağladı. Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince bu yıl dördüncüsü yürütülen projeden 93 üretici yararlandı. Proje kapsamında 465 arılı kovan dağıtılırken, daha önce destekten faydalanıp arıları zarar gören 6 üreticiye ise 30 kovanlık hibesiz arı desteği verildi. Dağıtım programlarıyla bugüne kadar toplam 277 çiftçiye destek sağlanırken, üreticilere 1352 arılı kovan teslim edildi.

Program kapsamında ayrıca çiftçilere sezon boyunca sahada ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor. Hibeden faydalanan tüm çiftçilere arıcılık ekipmanları (maske, eldiven, el demiri ve körük) ücretsiz olarak verildi. Destek kapsamında kovan başına 1 kilogram ham petek, sedir ağacından üretilmiş kovan, 6 çıtalı arı kolonisi ve 0 yaş ana arı sağlanıyor.

Başkan Pekyatırmacı,“ Arıcılıkla uğraşan hemşehrilerimize desteğimiz artarak devam ediyor”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak kırsal kesimlerinde tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik faaliyetlere önem verdiklerini şu sözleriyle ifade etti: