NEÜ'de çocukların sesleri salonu duygulandırdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde planlanan ancak okullarımızda yaşanan üzücü olaylar nedeniyle ertelenen program, müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü vurgulayan anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

NEÜ Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Vahide Bahar Önder Şentürk’ün koro şefliğini üstlendiği projede; NEÜ Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri ile ortaokul öğrencileri aynı sahneyi paylaşarak güçlü bir dayanışma örneği sergiledi.

Açılış konuşmalarında sanatın ve akademik iş birliklerinin çocukların aydınlık geleceğindeki önemine dikkat çekilirken, koro ve orkestranın sahne performansları dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Program, birlik ve beraberliğin simgesi olan “Memleketim” eserinin tüm salon tarafından hep birlikte seslendirilmesiyle taçlandı.

Gecenin kapanışında sahneden, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm ve gözlerindeki umut ışığı için; bu topraklardaki şarkılarımızı daima barış, kardeşlik ve bağımsızlık için söylemeye devam edeceğiz" mesajı yankılandı.

Konser, projeye aylar boyunca emek veren müzik öğretmenleri, orkestra üyeleri ve öğrencilere protokol tarafından teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Birlikte şarkı söyleme kültürünü yaşatan etkinlik, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

