Konyalı kadınlar 'Örgü ve Sinema' etkinliğinde buluştu

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar hem örgü ördü hem de birlikte film izlemenin keyfini yaşadı.

Sosyal sorumluluk projeleri etrafında bir araya getiren “Örgü Sinema” etkinliğinin ikincisi Konyalı kadınların katılımıyla, Kentplaza AVM’de bulunan Paribu Sinema salonunda gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Moda Tasarım mezunu Elçin Kocaarslan’ın herhangi bir STK çatısı altında olmadan bireysel olarak organize ettiği etkinlikte yaklaşık 85 kadın katılımcı, Türk bayrağı motifleri ördü. “Hanım dilendi bey beğendi” modeliyle hazırlanan parçaların birleştirilmesiyle oluşturulacak Türk bayrağının, projenin yürütüldüğü 7 ilde sergileneceği ifade edildi. Sosyal medya üzerinden organize edilen etkinlikte İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ışıklar kapatılarak flaşlar ve bayraklarla görsel bir atmosfer oluşturuldu, daha sonra katılımcılar birlikte örgü yaparak film izleminin keyfini yaşadı.

“AMAÇ KADINLARI SOSYAL HAYATA KAZANDIRMAK”

Etkinlikteki temel amacın böyle bir sosyal sorumluluk projesi ile sosyal hayata kazandırmak olduğunu şu sözleriyle ifade etti: