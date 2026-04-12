Konya'nın ilçesine modern bina

Kulu’da, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni itfaiye binasıyla ilçe, modern ve güçlü bir hizmet altyapısına kavuşuyor. Toplam 2.500 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve 700 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde projelendirilen yeni itfaiye binası, 4 araçlık kapasitesiyle hizmet verecek. Modern yapısıyla dikkat çeken proje, Kulu’da acil müdahale hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Belediye Baskan Yardımcısı Mehmet Ali Baran ve birim müdürleri ile birlikte yapımı devam eden itfaiye binasında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kulu İtfaiye Amiri Yunus Karayazı da yer alarak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şerife Kaya

