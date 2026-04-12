Başkan Apil Tarım Fuarında çiftçilerle buluştu

Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil Türkiye’nin en büyük dünyanın ise sayılı fuarlarından olan Konya Tarım Fuarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Başkan Apil ziyaret hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “AK Parti Ilgın İlçe Başkanımız Ömer Emre, MHP Ilgın İlçe Başkanımız Harun Ok ve Cumhur İttifakı Meclis Üyelerimizle birlikte Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret ettik. Hem tarımsal üretim hem de tarım makineleri üretiminde sektörün merkezi olan Konya'mızda düzenlenen bu önemli organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Fuarın şehrimize, sanayicilerimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

