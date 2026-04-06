Konya Müftülüğünde Aile Yılına özel etkinlik
Konya İl Müftülüğü tarafından 'Aile Yılı' münasebetiyle hazırlanan 'Hâne-i Huzûr' isimli aile temalı hat sergisi, açıldı. Açılışta sanatsal faaliyetlerin aile değerlerini yansıtmadaki önemine değinildi
Haberin Özeti
Konya İl Müftülüğü tarafından "Aile Yılı" münasebetiyle hazırlanan "Hâne-i Huzûr" isimli aile temalı hat sergisi, 06 Nisan Pazartesi günü İl Müftülüğü hizmet binasında düzenlenen törenle açıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftü Vekili Hüseyin Avni Böge, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek bu tür sanatsal faaliyetlerin aile değerlerimizi yansıtmadaki önemine değindi. Açılış töreni, İl Müftü Yardımcısı Kuddusi Uysal’ın yaptığı dua ile devam etti.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İl Müftü Vekili Hüseyin Avni Böge ve beraberindeki heyet sergi alanını gezdi. Sergide eserleri yer alan Hattat Kuddusi Doğan, Hattat Abdurrahim Kahya ve Naht Sanatçısı Ahmet Civelek, eserlerin muhtevası ve teknik özellikleri hakkında Müftü Vekili Böge’ye ve katılımcılara detaylı bilgi verdi.
İl Müftülüğü binasında açılan "Hâne-i Huzûr" hat sergisi, 12 Nisan Pazar gününe kadar hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.