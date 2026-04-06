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Konya'da bugün kimler vefat etti? 6 Nisan Pazartesi günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 6 Nisan Pazartesi günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 6 Nisan Pazartesi günü
Şerife KayaEditör
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  1. MEHMET ÇAĞRI GİLİSIRALIOĞLU
    MUSALLA MEZARLIĞI
  2. MUSTAFA ÖZKASAP
    KAĞNICILAR MEZARLIĞI
  3. MEHMET TOPUZOĞLU
    YAZIR MEZARLIĞI
  4. MUSTAFA BALABAN
    DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
  5. HASAN FEHMİ YILDIRIM
    YAZIR MEZARLIĞI
  6. AYHAN ÇIKRIKÇI
    YAZIR MEZARLIĞI
  7. MEHMET KORUYUCU
    ÜÇLER MEZARLIĞI
  8. MUSTAFA TAŞ
    KAĞNICILAR MEZARLIĞI
  9. AHMET YILDIRIM
  10. HALİL UYGUN
    BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
  11. HANİFE YAYLALI
    MUSALLA MEZARLIĞI
  12. CELALETTİN DELEN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
  13. AHMET TALAŞ
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
  14. EŞE KARABULUT
    HARMANCIK MEZARLIĞI
  15. HAVVA YILMAZ
    HACIFETTAH MEZARLIĞI
  16. AHMET BOZDOĞAN
    YAZIR MEZARLIĞI
  17. RÜSTEM KURT
    TEKKE MEZARLIĞI
  18. İBRAHİM ERARABACI
    MUSALLA MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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