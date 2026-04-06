Konya'da bugün kimler vefat etti? 6 Nisan Pazartesi günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 6 Nisan Pazartesi günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- MEHMET ÇAĞRI GİLİSIRALIOĞLU
MUSALLA MEZARLIĞI
- MUSTAFA ÖZKASAP
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
- MEHMET TOPUZOĞLU
YAZIR MEZARLIĞI
- MUSTAFA BALABAN
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
- HASAN FEHMİ YILDIRIM
YAZIR MEZARLIĞI
- AYHAN ÇIKRIKÇI
YAZIR MEZARLIĞI
- MEHMET KORUYUCU
ÜÇLER MEZARLIĞI
- MUSTAFA TAŞ
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
- AHMET YILDIRIM
- HALİL UYGUN
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
- HANİFE YAYLALI
MUSALLA MEZARLIĞI
- CELALETTİN DELEN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- AHMET TALAŞ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- EŞE KARABULUT
HARMANCIK MEZARLIĞI
- HAVVA YILMAZ
HACIFETTAH MEZARLIĞI
- AHMET BOZDOĞAN
YAZIR MEZARLIĞI
- RÜSTEM KURT
TEKKE MEZARLIĞI
- İBRAHİM ERARABACI
MUSALLA MEZARLIĞI