Konya meydanlarında mehter coşkusu

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bando ve Mehter Takımı, asırlardır sürdürülen mehteran geleneğini yaşatmak, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmak amacıyla Konya'nın farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmak amacıyla Konya’nın farklı noktalarında konserler düzenlemeye devam ediyor. 

Kadim mehteran geleneğini yaşatmak için her hafta Salı günleri Zafer Meydanı'nda, Perşembe günleri ise Mevlana Meydanı'nda düzenlenen konserler, hem Konyalılardan hem de yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren topluluk, 22 kişilik profesyonel kadrosuyla kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Büyükşehir Mehter Takımı, Birlik Ve Beraberlik Duygularını Güçlendiriyor

Tarihi mehter marşları ve gösterileriyle meydanlara ayrı bir atmosfer kazandıran Büyükşehir Mehter Takımı, geleneksel Türk kültürünün önemli değerlerinden birini yaşatıyor.

Sadece meydan konserleriyle değil; milli bayramlar, anma programları, açılışlar ve çeşitli organizasyonlarda da sahne alan topluluk, sergilediği performanslarla vatandaşların beğenisini alıyor. Özellikle milli günlerde oluşturulan coşkulu atmosfer, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği toplam 120 konserle Konya’nın kültür ve sanat hayatına önemli katkı sundu. Topluluk, önümüzdeki dönemlerde de farklı etkinliklerle vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek. 

