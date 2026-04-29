Konya'da 10 yıldır yürüyemeyen hastaya destek

Konya'nın Seydişehir ilçesi Tepecik Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Bünyamin Güleç(40) Seydişehir Ümit Çocukları Derneği tarafından hediye edilen akülü sandalye ile hayata tutunacak.

10 yıl önce yakalandığı eklem romatizması hastalı ile yatağa bağımlı hale eden Güleç, yıllardır zorlu bir mücadele veriyor.

Bu mücadelede Güleç'in yanında yer alan ve Seydişehir'de yaklaşık 23 yıldır engelli bireylere hizmet veren Seydişehir Ümit Çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Yalçınkaya, ihtiyaçları ailesi tarafında karşılanan Güleç'in yanında olduklarını ifade ederek, "Bu kardeşimiz de artık sokaklara çıkıp gezebilecek, ihtiyaçlarını görebilecek. Hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.

Yıllardır zorlu bir yaşam mücadelesi veren Bünyamin Güleç de şu sözlerle teşekkür etti: