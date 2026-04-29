Konya Dini İhtisas Merkezinde görev değişimi

Törende konuşan Salih Doğan, görev süresi boyunca yürütülen hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ederek, merkezin çalışmalarının bundan sonra da aynı hassasiyet ve gayretle sürdürüleceğine inandığını ifade etti ve yeni görevinde Mustafa Bilici’ye başarı dileklerini iletti.

Görevi devralan Mustafa Bilici ise, Dini İhtisas Merkezinin eğitim ve hizmet faaliyetlerini daha da ileriye taşımak için tüm imkânlarla gayret göstereceklerini belirterek, hizmetlerinden dolayı Salih Doğan’a teşekkür etti.

Programda, personel tarafından da Salih Doğan’a görev süresi boyunca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki görev hayatında başarılar dilendi. Mustafa Bilici’ye ise yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.