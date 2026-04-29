Konya kültürü, yapay zekada

Şiir, hikaye ve sosyolojik gözlemleri müzikle birleştirerek geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taner Türk, edebi metinleri şarkı formuna dönüştürüyor.

Aynı zamanda Milli Takım ve TÜMOSAN Konyaspor için de marşlar hazırlayan Türk, edebiyat ile müziği buluşturduğu çalışmalarında yerel kültürel unsurları öne çıkarıyor. Türk’ün çalışmaları arasında özellikle dikkat çeken parçalardan biri, Konya’nın düğün pilavı kültürünü temel alan “Konya Düğün Pilavı” şarkısı oldu.

Mehmet Taner Türk, müzik üretiminde edebiyat ve sosyoloji eğitiminin belirleyici olduğunu belirterek “Karşılaştırmalı edebiyat ve sosyoloji üzerine 2 ayrı doktora derecesine sahip olmam, müzik serüvenime başlamamda çok etkili oldu. Edebiyattaki kurguyu sosyolojik gözlemle birleştiriyorum. Günümüzde şiir ihmal ediliyor. Şiir üşüyordu, ben giydirmeye çalıştım. Her şarkının duygusunu başka bir müzik türü ile vermeye çalıştım. Tek bir kalıba bağlı kalmadan duyguyu hangisi veriyorsa onunla ifade ediyorum” dedi.

Şiirlerin şarkıya dönüşüm sürecinin yoğun bir emek gerektirdiğine dikkat çeken Türk, “Her şiir şarkı olmuyor ya da karşı tarafta etki bırakmıyor. İlk olarak Sabahattin Ali’nin ‘Hasan Boğuldu’ hikayesini şarkıya dönüştürdüm. Ardından Edgar Allan Poe’nun ‘Kara Kedi’ eserini adeta ders anlatır gibi müziğe aktardım. Zamanla kendi yazdıklarımı da bestelemeye başladım. Günümüz insanını, Y ve Z kuşağını ve günlük yaşamı anlatıyorum. Sarı bezden floresana, çöp poşetinden tirbişona kadar her şey benim için bir çıkış noktası olabiliyor” diye konuştu.

Karacaoğlan, Yunus Emre, Neyzen Tevfik ve Orhan Veli Kanık gibi isimlerin eserlerinden yola çıkarak çalışmalar yaptığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Türk, “Üretim sürecinde bilgisayar tabanlı uygulamalar ve yapay zekadan yararlanıyorum. Yapay zeka bana hız kazandırıyor ama asıl üretici insandır. Ben bunu biraz da sesli makale gibi düşünüyorum. Yazılan makale dergilerde kalıyor, ben anlatıyı müzikle besleyerek daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Eserlerine “MTT 101” adlı YouTube kanalından erişilebileceğini aktaran Türk; gençlere müzikten kopmamaları, edebiyatla iç içe olmaları, hayal kurmaları ve dostluklar biriktirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Türk’ün çalışmaları arasında yer alan “Konya Düğün Pilavı” parçası ise Konya düğünlerinin folklorik ritüellerinde geçen bir gözlem ve mizahi yaklaşımı simgelerken aynı tabaktan yemek yemenin hem paylaşımı hem de küçük bir rekabeti ortaya çıkardığına dikkat çekiyor. Türk, benzer şekilde TÜMOSAN Konyaspor için hazırladığı marşlarda da kentin ortak hafızasını ve aidiyet duygusunu müzik aracılığıyla yansıtmayı amaçlıyor.