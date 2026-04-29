Konyalı vekilden Ankara'da kritik görüşme

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Konya Milletvekili Latif Selvi’nin de yer aldığı görüşmede; gençlere yönelik projeler, spor yatırımları ve Konya’da hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı. Görüşmenin oldukça verimli geçtiği belirtilirken, Bakan Bak’a destekleri ve ilgileri dolayısıyla teşekkür edildi.

Ekici, temasları kapsamında İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Cangir ve Kübra Güran Yiğitbaşı’nı da ziyaret etti. Yeni görevleri dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette hayırlı olsun dileklerini ileten Ekici, ülkenin huzur ve güvenliği adına yürütülecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Ekici, hem güvenlik politikaları hem de gençlik ve spor alanındaki yatırımların ele alındığını belirterek, Konya’ya yönelik projelerin takipçisi olacaklarını ifade etti. Ekici, tüm görüşmelerde gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, ilgili isimlere görevlerinde başarılar diledi.

