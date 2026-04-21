Konya'dan Tanzanya'ya 'Sevgi ve Umut' gitti

Konya İl Müftülüğü Aile ve Dinî Rehberlik Merkezi (ADRM) tarafından yürütülen "Sevgin Umut Olsun" projesi kapsamında, Tanzanya’daki öğrencilere yönelik anlamlı bir yardım faaliyeti gerçekleştirildi.

Tanzanya’nın Darüsselam şehri Yombo ve Chmazil semtlerinde bulunan iki ayrı medrese ve okulda düzenlenen programla, daha önceden ihtiyaç olduğu belirlenen 2 bin adet cüz öğrencilere ulaştırıldı. Dağıtım programına, bölgede yaşları 4 ile 16 arasında değişen ve medrese eğitimi alan çok sayıda öğrenci katıldı.

Sevgi, İlim ve Merhamet Derneği’nin (SİMDER) de destek verdiği programda; Kur’an-ı Kerim öğrenme yolunda ilk adımlarını atan öğrencilerin sevinci gözlerinden okundu. Medrese eğitiminin yaygın olduğu ülkede, Konya İl Müftülüğünün sağladığı bu destek bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyet ve minnetle karşılanırken; öğrenciler ve eğitmenler hayırseverler için dualar etti.

Konya İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu anlamlı projeye katkı sunan, yardımlarını esirgemeyen ve bağışlarıyla Kur’an yolundaki minik yüreklere umut olan tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.