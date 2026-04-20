  • Haberler
  • Konya
Konya'da cami temel atma töreninde yağmur sürprizi

Konya'nın Karatay ilçesi Şatır Mahallesi'nde Hacıveyiszade Mustafa Efendi Cami'nin temel atma töreni yoğun katılımla ve yağmur altında gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Şatır Mahallesi’nde yapımı planlanan Hacıveyiszade Mustafa Efendi Cami için temel atma töreni düzenlendi. 

Yoğun katılımın olduğu törende, yeni caminin bölgeye önemli katkılar sağlaması temennisinde bulunuldu. 

Törene Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ve Şatır Hacıveyiszade Mustafa Efendi Cami Dernek Başkanı Hüseyin Çınar ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Temel atma töreninde konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, camilerin birer ibadethane olmasının yanı sıra birlik ve beraberliğin pekiştiği mekanlar olduğunu vurgulayarak, caminin yapımına öncülük eden dernek yönetimine ve hayırseverlere teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından, emekli İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından yapılan dua ile caminin temeli dualar eşliğinde atılırken yağan yağmurda hayır bereket olarak yorumlandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

