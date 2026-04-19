Konya Aziziye Cami, hatıralara girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Konya'daki, penceresi kapısından büyük cami olarak bilinen tarihi Aziziye Cami için hatıra parası çıkardı.

Ümmü Gülsüm Dündar
Birçok önemli olayların yanı sıra ülkemiz için anlamı büyük değerler için de hatıra paralar üreten ve sınırlı sayıda satışa sunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Konya Karatay’da bulunan Aziziye Cami için hatıra para bastı. 

Hatıranın bedeli 1 milyon 100 bin TL

Tarihçesine göre ilk olarak 1671-1676 yılları arasında Şeyh Ahmed tarafından yaptırılan Aziziye cami, 1867 yılındaki büyük Konya yangınında ağır hasar görmüş ancak, bugünkü yapı, Sultan Abdülaziz ve annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın katkılarıyla 1874 yılında yeniden inşa ettirilerek günümüze kadar gelmiştir. 

Penceresi kapısından büyük cami olarak ta bilinen Azize Cami için Darphane, Camiler Serisi kapsamında 925 ayar Gümüş olarak hatıra para bastı. İlk basımı 2024 yılında gerçekleşen paranın yeni serisi 2026 Eylül ayına kadar tedavülde olacak. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü daha öncede Beyşehir Eşrefoğlu Camisi içinde hatıra para basmıştı. 

