Meram göletlerinde dikkat çeken gelişme

Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçedeki göletlerde denetimler yapıldı. Konu hakkında şu bilgilere yer verildi; “Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerimizce; Botsa, Erenkaya, Evliyatekke, İnlice, Sefaköy, Kilistra, Yeşiltekke, Hatunsaray ve Kavak göletlerinde su ürünleri ve hayvan sağlığı (Kuş Gribi) kapsamında denetimler yapılmıştır. Yapılan kontrollerde. Yasak avcılık faaliyetine rastlanmamıştır. 2010/21 sayılı genelge kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, kuş gribi açısından herhangi bir kanatlı hayvan ölümü tespit edilmemiştir. Doğal kaynaklarımızı korumaya ve hayvan sağlığını yakından takip etmeye devam ediyoruz.” 
 

Bakmadan Geçme

