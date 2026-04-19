Meram göletlerinde dikkat çeken gelişme
Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçedeki göletlerde inceleme yapıldı. Yapılan denetimlerde göletlerde yasak avcılık faaliyetlerine rastlanılmadığı vurgulandı
Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçedeki göletlerde denetimler yapıldı. Konu hakkında şu bilgilere yer verildi; “Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerimizce; Botsa, Erenkaya, Evliyatekke, İnlice, Sefaköy, Kilistra, Yeşiltekke, Hatunsaray ve Kavak göletlerinde su ürünleri ve hayvan sağlığı (Kuş Gribi) kapsamında denetimler yapılmıştır. Yapılan kontrollerde. Yasak avcılık faaliyetine rastlanmamıştır. 2010/21 sayılı genelge kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, kuş gribi açısından herhangi bir kanatlı hayvan ölümü tespit edilmemiştir. Doğal kaynaklarımızı korumaya ve hayvan sağlığını yakından takip etmeye devam ediyoruz.”