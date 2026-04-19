Meram göletlerinde dikkat çeken gelişme

Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçedeki göletlerde denetimler yapıldı. Konu hakkında şu bilgilere yer verildi; “Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerimizce; Botsa, Erenkaya, Evliyatekke, İnlice, Sefaköy, Kilistra, Yeşiltekke, Hatunsaray ve Kavak göletlerinde su ürünleri ve hayvan sağlığı (Kuş Gribi) kapsamında denetimler yapılmıştır. Yapılan kontrollerde. Yasak avcılık faaliyetine rastlanmamıştır. 2010/21 sayılı genelge kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, kuş gribi açısından herhangi bir kanatlı hayvan ölümü tespit edilmemiştir. Doğal kaynaklarımızı korumaya ve hayvan sağlığını yakından takip etmeye devam ediyoruz.”

