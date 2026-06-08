Konya'dan Avrupa'ya başarı hikâyesi

Avrupa Birliği tarafından Erasmus+ KA210-VET programı kapsamında desteklenen proje, özel eğitim öğrencilerinin mesleki hayata geçişlerini kolaylaştırmayı, iş yaşamında ihtiyaç duyulan temel becerileri geliştirmeyi ve özel eğitim alanında çalışan eğitimcilerin mesleki yeterliliklerini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında Türkiye ve Hırvatistan’dan ortak kurumlar iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

READY FOR VET projesinin son uluslararası hareketlilik faaliyeti, 11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Hırvatistan’da gerçekleştirildi. Hareketliliğe Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesini temsilen 2 öğretmen ve 2 öğrenci katılım sağladı. Program süresince öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Faaliyetler kapsamında özellikle terzilik ve otelcilik alanlarında mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, farklı ülkelerde uygulanan mesleki eğitim yöntemlerini yerinde gözlemleme fırsatı bulurken, uygulamalı çalışmalar sayesinde mesleki yeterliliklerini geliştirdi. Terzilik alanındaki etkinliklerde temel dikiş teknikleri, ürün hazırlama süreçleri ve iş organizasyonu konularında uygulamalar yapılırken; otelcilik faaliyetlerinde müşteri ilişkileri, servis hizmetleri, ekip çalışması ve iş yeri düzeni gibi konular üzerinde duruldu.Uluslararası hareketlilik süresince öğrenciler yalnızca mesleki becerilerini geliştirmekle kalmadı; farklı kültürleri tanıma, yabancı dil kullanımını destekleme, sosyal uyum becerilerini güçlendirme ve özgüven kazanma fırsatı da elde etti. Öğretmenler ise özel eğitim alanında kullanılan yenilikçi yöntemleri inceleyerek kurumlarında uygulanabilecek iyi örnekleri değerlendirme imkânı buldu.

Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda ortak kurum temsilcileri, özel gereksinimli bireylerin eğitimden istihdama geçiş süreçlerini destekleyecek eğitim materyalleri, öğretmen ve veli rehberleri ile sürdürülebilir uygulama modelleri üzerinde çalışmalar yürüttü. Elde edilen deneyimlerin proje çıktıları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması ve özel eğitim alanında faaliyet gösteren kurumların kullanımına sunulması hedefleniyor. Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi yönetimi, READY FOR VET projesinin öğrencilerin bağımsız yaşam ve istihdam becerilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağladığını belirterek, Erasmus+ projeleri aracılığıyla uluslararası iş birliklerinin güçlenmeye devam edeceğini ifade etti.

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama ve iş hayatına daha etkin katılımını destekleyen READY FOR VET projesi, Konya’nın eğitim alanındaki uluslararası başarılarına katkı sunarken, kapsayıcı ve erişilebilir mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına da önemli destek sağlıyor.





