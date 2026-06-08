Konya'da özel eğitimde dijital dönüşüm

Proje kapsamında öğretmenler, Nisan 2026'da İspanya'da yapay zeka ve dijital eğitimler; Mayıs 2026'da Hırvatistan'da işbaşı gözlemler yaptı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin geliştirilmesi, özel eğitimde kullanılan teknolojik araçların eğitim süreçlerine entegrasyonu ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk yurtdışı hareketliliği 13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında İspanya/Sevilla’da düzenlenen yapılandırılmış kurs faaliyeti oldu.

Faaliyete katılan öğretmenler; yapay zekâ destekli eğitim uygulamaları, dijital öğrenme araçları, erişilebilir eğitim teknolojileri, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve özel eğitimde yenilikçi öğretim yöntemleri konusunda eğitimler aldı. Farklı ülkelerden eğitimcilerle bir araya gelen katılımcılar, uluslararası deneyim paylaşımında bulunarak özel eğitim alanındaki güncel uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Projenin ikinci hareketliliği ise 11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb kentinde gerçekleştirilen işbaşı gözlem faaliyeti oldu. Okuldan katılan öğretmenler, özel eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlarda incelemelerde bulunarak teknoloji destekli eğitim uygulamalarını, yardımcı teknolojilerin kullanımını ve bireyselleştirilmiş eğitim süreçlerini gözlemledi. Program kapsamında yapay zekâ ve eğitim teknolojileri üzerine gerçekleştirilen sunum ve atölye çalışmalarına da katılım sağlandı.

TechnoSEN projesi sayesinde öğretmenlerin yalnızca teknolojik yeterliliklerinin artırılması değil, aynı zamanda Avrupa’daki başarılı uygulamaların kuruma kazandırılması da hedefleniyor. Proje sonunda elde edilen bilgi ve deneyimlerin öğretmen eğitimleri, okul içi yaygınlaştırma faaliyetleri ve dijital eğitim materyalleri aracılığıyla öğrencilere aktarılması planlanıyor.

Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü, özel eğitimde teknolojinin önemine dikkat çekerek, “Günümüzde teknoloji, özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerinde önemli fırsatlar sunmaktadır. TechnoSEN projesi sayesinde öğretmenlerimizin dijital yeterliliklerini artırırken öğrencilerimizin daha erişilebilir, daha etkili ve daha kapsayıcı eğitim ortamlarında öğrenmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özel eğitimde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen TechnoSEN projesi, Konya’nın eğitim alanındaki uluslararası başarılarına katkı sunarken, özel gereksinimli bireylerin eğitimde fırsat eşitliğine erişimlerine de önemli destek sağlıyor.

