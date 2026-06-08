Selçuklu'da sanat dolu gece mest etti

Selçuklu Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Sanat Akademisi gerçekleştirdiği etkinliklerle Selçuklu’nun sanat hayatına renk katıyor. Akademide eğitim alan yetişkin müzik korosu, düzenlenen Müzeyyen Senar Şarkıları Konseri ile sanatseverlerle buluştu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Muhteşem bir koro, solistlerimiz, orkestramız ve koro şefimiz Mithat Çömlekçi hocamız, bize yine muhteşem bir gece yaşattılar. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin asırlık çınarı Müzeyyen Senar, neredeyse bir asır Türkiye Cumhuriyeti tarihine damga vurmuş ve Türk Sanat Müziği’nin Cumhuriyet tarihinde en önemli nüvelerinden biri olmuş. Bugün hem onun güzel şarkılarını burada seslendirdik, hem de hayırla yad ettik. Rahmetle yâd ediyorum, mekânı cennet olsun. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bize bıraktığı bu güzel eserler için müteşekkir olduğumuzu tekrar buradan ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

NİCE SANATÇILARI YETİŞTİRECEĞİZ

Başkan Pekyatırmacı, Güzel Sanatlar Lisesi’nin açıldığı müjdesini de vererek, “Buradan kıymetli hemşehrilerime bir müjdeyi de vermek istiyorum. Artık Güzel Sanatlar Lisemiz yapımını yeni tamamladığımız yeni binasında faaliyetlerine başladı. Henüz resmi açılışını yapmadık ama öğrencilerimiz artık yeni binaya taşındılar. Yeni binalarında eğitim öğretime başladılar. Sadece şuanda Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan çocuklarımız değil ortaokuldan, farklı okullardan çok sayıda çocuğumuzda eğitim alıyorlar. Ne için? Güzel Sanatlar Lisesi'ne girebilmek için, sınavlara hazırlanabilmek için. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü gençlerimizin, çocuklarımızın da çok büyük ilgisi var sanata, müziğe, tiyatroya. İnşallah bu ilgiyle birlikte Konyamızdan nice sanatçıları yetiştireceğiz diyorum. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılının başında da Güzel Sanatlar Lisemizin resmi açılışını Milli Eğitim Bakanımızla birlikte gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.



