A Milliler, Malta virajında

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Malta ile deplasmanda karşılaşacak

A Milliler, Malta virajında
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında yarın deplasmanda Malta ile TSİ 20.00'de karşılaşacak.
  • Ay-yıldızlılar, grupta ikinciliği garantileyerek play-off oynama hakkı elde etti ve puanını 10'a yükseltti.
  • Play-off ilk tur kura çekimi 18 Haziran'da UEFA'da yapılacak, maçlar ise 5-13 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya konuk olacak. MFA Centenary Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-1 yenerek puanını 10'a yükseltti ve ikinciliği garantileyerek play-off oynama hakkı elde etti. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk tur kura çekimi, 18 Haziran'da Nyon'daki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları, 5-13 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bu turu geçen takımlar ise ikinci tur play-off aşamasına yükselecek. 

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