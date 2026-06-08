A Milliler, Malta virajında
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Malta ile deplasmanda karşılaşacak
Haberin Özeti
- • A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında yarın deplasmanda Malta ile TSİ 20.00'de karşılaşacak.
- • Ay-yıldızlılar, grupta ikinciliği garantileyerek play-off oynama hakkı elde etti ve puanını 10'a yükseltti.
- • Play-off ilk tur kura çekimi 18 Haziran'da UEFA'da yapılacak, maçlar ise 5-13 Ekim tarihleri arasında oynanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya konuk olacak. MFA Centenary Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-1 yenerek puanını 10'a yükseltti ve ikinciliği garantileyerek play-off oynama hakkı elde etti. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk tur kura çekimi, 18 Haziran'da Nyon'daki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları, 5-13 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bu turu geçen takımlar ise ikinci tur play-off aşamasına yükselecek.