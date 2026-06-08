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Balkan Şampiyonası'nda Selçuklu rüzgarı

Minikler Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Konyalı sporcular Ömer Furkan Yağcılar ve Şükrü Malik Çiltepe, önemli derecelere imza attılar

Balkan Şampiyonası'nda Selçuklu rüzgarı
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Konya Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün judocuları Ömer Furkan Yağcılar ve Şükrü Malik Çiltepe, Balkan Şampiyonasında önemli başarıya imza attılar. Mavi-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunları söyledi:

Balkan Şampiyonası'nda Selçuklu rüzgarı

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 “6-7 Haziran 2026 tarihlerinde Kuzey Makedonya’da düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcularımız önemli başarılara imza attı. 42 kilo kategorisinde mücadele eden sporcumuz Ömer Furkan Yağcılar, Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. 73 kilo kategorisinde mücadele eden sporcumuz Şükrü Malik Çiltepe ise Balkan üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı forma altında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz”

Hüseyin Turgut

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