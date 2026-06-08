Konyalı sporcu, Türkiye ikincisi oldu! Milli formayı kaptı

Konya Selçuklu Belediyesporlu masa tenisçisi Kuzey Gündoğdu, başarılarına bir yenisini daha ekledi ve Çorum’da Türkiye ikinciliğine imza attı. Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 4-7 Haziran tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Daha önceki turnuvalarda başarılı sonuçlar elde eden Selçuklu Belediyesporlu masa tenisçisi Kuzey Gündoğdu, Çorum’da ikincilik kürsüsüne çıktı ve madalyalarına bir yenisini daha ekledi.

Selçuklu Belediyespor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Çorum’da düzenlenen Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda sporcumuz Kuzey Gündoğdu, gösterdiği başarılı performansla Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca sezon boyunca gerçekleştirilen Türkiye şampiyonaları genel sıralamasını birinci sırada tamamlayan sporcumuz; Milli Takım adına Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştır. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, ay-yıldızlı forma altında mücadele edeceği uluslararası şampiyonalarda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.