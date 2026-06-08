Konya 2. Küme'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor

D Grubu'nda Ereğli Yeşilyurtspor ve İçeri Çumra Belediyespor 23'er puanla liderlik mücadelesi veriyor; bu hafta toplam 44 gol atıldı.

Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi’ne geçtiğimiz pazar günü oynanan 9. hafta maçlarıyla devam edildi. A Grubu hariç diğer gruplarda şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. A Grubu’nda Konya 1907 Spor haftalar öncesinde 1. Küme’ye çıkmayı başarırken, diğer gruplardaki zirve yarışı ise giderek kızışıyor.

B Grubu’nda 16 puanlı Hadimspor zirvede. Beyşehir Gölüspor 15 ve Beyşehir Demirspor 14 puanla lideri takip ediyor. C Grubu’nda Turançspor ve Cihanbeyli Belediyespor 15’er puanla liderliği paylaşıyor. Yeniceobaspor 3 puan geride şampiyonluk iddiasını koruyor. D Grubu’nda ise Ereğli Yeşilyurtspor ve İçeri Çumra Belediyespor 23’er puanla zirveyi paylaşırken, kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veriyor. Gruplarda bu hafta oynanan maçlarda fileler 44 kez havalandı ve bol gollü karşılaşmalar oynandı.