A Milliler ilk etabı 11. sırada kapattı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı

A Milliler ilk etabı 11. sırada kapattı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi. Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaştı. İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti.

A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı. A Milliler, 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da oynanacak 2. etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak. 

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